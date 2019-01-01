عامر شفيع يتحدث عن مشواره مع الفيحاء.. والأبرز في الدوري السعودي

شفيع من أبرز الحراس في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء والمنتخب الأردني، عن فترته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتقييم تجربته.

ويعد شفيع من حراس مرمى العرب المميزين خلال العقد الأخير، حيث يقدم مستوى مميز مع نادي الفيحاء في الدوري السعودي.

وقال شفيع أنه سعيد بتجربته مع الفيحاء في الدوري السعودي وأن أي لاعب يتمنى أن يتواجد في هذا الدوري الكبير.

وعبر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال شفيع: " لعبت في الدوري الأردني والمصري بالسابق، وحقيقة أي لاعب يتمنى اللعب بالدوري السعودي لأنه قوي، وجميع الأندية قوية وتملك لاعبين مميزين في جميع المراكز".

وأضاف: " هدفي الحفاظ على شباكي نظيفة، وأن أكون سندًا كبيرًا لزملائي بالفريق، وأمنحهم الثقة الكبيرة داخل الملعب".

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وتابع: " هناك 4 أو 5 حراس مميزين بالدوري، والحراس جيدين بشكل عام، ووجود الحراس الأجانب أصحاب المستوى العالي يجعل الحارس السعودي يعمل بقوة لإثبات جدارته وتطوير مستواه، وإذا توفر لديه الهدف والروح والإرادة سيكون من أفضل الحراس".

وأردف: " أصعب لحظات عام 2019، حينما كان الفيحاء قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي، ولكن بإرادة الجميع من لاعبين وجهاز فني وجمهور وإدارة استطعنا البقاء في دوري المحترفين".