عامر شفيع: مؤمن بقدرات لاعبي الأردن ونأمل للوصول للأدوار الإقصائية

حوت الأردن يشارك للمرة الرابعة في كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب عامر شفيع؛ حارس مرمى منتخب الأردن المخضرم، عن سعادته للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، كونها المرة الرابعة في تاريخه، مؤكدًا أن طموحه الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتنطلق منافسات كأس آسيا في الخامس من يناير الجاري، بالإمارات على أن تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

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الحوت الأردني شارك مع منتخب بلاده من قبل في البطولة أعوام 2004 و2011 و2015، وحول هذا قال في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "سعيد للغاية وفخور كوني جزء من منتخب بلدي في هذه النسخة من البطولة الآسيوية، وأتمنى أن يحالفنا الحظ فيها، هذه هي المرة الرابعة لي في البطولة القارية، وهو ما يعني الكثير لي".

وأضاف: "طموحنا في البطولة كبير، ونتمنى أن نصل للأدوار الإقصائية، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وأدائهم، وواثقون للغاية في أنفسنا وفي مدربنا والجهاز الفني بأكمله".

وعن المباراة الأولى للأردن في كأس آسيا 2019 أمام إستراليا، تابع: "هو منتخب قوي للغاية، لعبنا ضدهم من قبل وسنبذل قصارى جهدنا في المباراة، للخروج منتصرين".

واختتم الحوت متحدثًا عن علاقته بزملائه في الفريق كونه أكبرهم سنًا (36 عامًا): "علاقتي قوية بزملائي رغم أن منهم من هو أصغر مني بعشرة أو 15 عامًا، وهم يحترمونني كثيرًا، وأريد دائمًا تمثيلهم بطريقة إيجابية، وسأبقى دائمًا واقفًا بجانبهم وداعماً كبيراً لهم، أنا متأكد من أنهم سيقدمون أداءً مذهلًا في هذه البطولة".

يذكر أن الأردن تستهل مشوارها في البطولة بملاقاة إستراليا في السادس من يناير ثم سوريا في العاشر من الشهر نفسه ثم فلسطين في يوم 15 من الشهر ذاته.