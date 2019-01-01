النتائج المباشرة
كأس آسيا

عامر شفيع: الفوز على أستراليا يمنحنا دفعة بكأس آسيا

التعليقات()
حارس المنتخب الأردني يتحدث عن الفوز على أستراليا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن، على أنه فخور بالأداء الذي قدمه منتخب بلاده أمام أستراليا.

منتخب الأردن حقق الفوز على نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا 2019.

شفيع قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "المنتخب الأردني كان على قدر المسؤولية، واستطعنا معرفة نقاط الضعف والقوة بالمنتخب الاسترالي وعملنا عليها".

اختيارات المحررين

حارس الأردن تابع: "تمكنت من الحفاظ على شباكي نظيفة بمساعدة زملائي، والبداية أهم شيء وهدفي إنقاذ منتخب بلادي من تلقي أهداف".

صاحب الـ36 عامًا اختتم حديثه قائلًا: "أتمنى الاستمرار في كرة القدم بعد نهاية البطولة، والفوز على أستراليا يمنحنا دفعة معنوية لتقديم أداء مشرف للكرة الأردنية.

المنتخب الأردني تصدر المجموعة، برصيد 3 نقاط، حتى إقامة مباراة فلسطين وسوريا مساء يوم الأحد.

الموضوع التالي:
شاهد| الجماهير السورية ترقص على الأنغام الفلسطينية
الموضوع التالي:
سمير نصري: التوقيع مع ويست هام أعادني للحياة
الموضوع التالي:
عام في برشلونة - أسئلة لم يجب عنها كوتينيو
الموضوع التالي:
ميلان يرفض سينسي ويطلب زميله في ساسولو
الموضوع التالي:
الوداد يحافظ على الصدارة بهدف في شباك الرجاء
إغلاق