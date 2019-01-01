عامر حسين يلمح لإمكانية تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك يسعى للوصول للتتويج في المشاركة الإفريقية بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نية تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد قدم طلبًا رسميًا من أجل تأجيل لقاء الإنتاج الحربي بسبب ارتباطه الإفريقي بمواجهة النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "من الممكن أن نؤجل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي إذا تعرض الفريق لضغط في مباراتيه الإفريقية".

وأضاف: "سنرى ما يريح الزمالك في الفترة المقبلة، بسبب مشاركاته الخارجية، لكي نحافظ على فرصته في البطولة الحالية".

وتبقى الزمالك من بين الفرق المصرية ضمن المشاركين في البطولات الإفريقية، بعد خروج الإهلي والإسماعيلي والمصري.

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ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، غدًا الأحد، ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية على ملعب "برج العرب".