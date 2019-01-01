عامر حسين: مساء اليوم الموعد النهائي لرد القوات المسلحة على نقل مباراة الأهلي

الأهلي طلب تغيير ملعب مباراته القادمة امام إنبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أنه ينتظر رد الأمانة العامة للقوات المسلحة، حول طلب نقل مباراة الأهلي وإنبي.

وكان مجلس إدارة الأهلي، طلب نقل مباراة الفريق أمام إنبي والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل من ملعب بتروسبورت، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حسين في تصريحات صحفية: "الأهلي يعترض على أرضية ملعب بتروسبورت، ويريد نقل مبارياته إلى ملعب برج العرب".

وشدد رئيس لجنة المسابقات، على أن اتحاد الكرة خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة، من أجل إقامة المباراة على ملعب برج العرب، وأنه في انتظار الرد قبل الساعة العاشرة مساءً اليوم.

وتابع حديثه قائلاً: "إذا تأخر رد القوات المسلحة علينا، فستكون المباراة في موعدها المحدد سابقاً، وهو الخميس العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت".

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 70 نقطة بعد لعب 30 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي لعب 30 مباراة.