عامر حسين: مواجهة الإسماعيلي والزمالك تقترب من التأجيل

حالة من التوتر يعيشها اتحاد الكرة المصري

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أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب إمكانية تأجيل مواجهة الإسماعيلي والزمالك.

وأشارت تقارير خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية تأجيل بعض المباريات بالدوري المصري الممتاز، خلال الأيام المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها الأول من شهر يناير مهددة بالتأجيل". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "التأجيل سيأتي بسبب احتفالات رأس السنة، وهي قرار من جهة الجهات الأمنية التي سنحاول التوصل لاتفاق يرضي الطرفين وتحديد موعد لإقامة المباراة".

ومن المنتظر أن يتم عن تأجيلات خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الأعياد في شهر يناير، حيث طلب الأمن تأجيل هذه المباريات.

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وسيتم إرسال قرار الأمن النهائي، اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهة الإسماعيلي والزمالك من عدمها، خاصًة وأنها ستلعب في الإسماعيلية.