عالم كرة القدم يتنفس الصعداء .. بيليه بخير!

وجهت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رسالة إلى عشاق والدها حول العالم لبث الطمأنينة في قلوبهم بعد الجراحة التي خضع لها "الجوهرة السمراء" مؤخرًا.

وظل بيليه في المستشفى منذ أن أزال الأطباء ورمًا من القولون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث ظل تحت الملاحظة.

ماذا قالت ابنة بيليه في رسالتها؟

ونشرت كيلي رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بيليه سيغادر العناية المركزة، و"سينتقل إلى غرفة عادية في اليوم أو اليومين القادمين ثم سيعود إلى المنزل".

وقالت كيلي في رسالتها عن حالة بيليه: "إنه يقوم بعمل جيد بعد الجراحة، ولا يشعر بالألم وهو في مزاج جيد (منزعج لأنه لا يستطيع تناول سوى الجيلي ولكنه سيثابر!)".

وأضاف: "سينتقل إلى غرفة عادية في اليوم أو اليومين المقبلين، ثم سيعود إلى المنزل".

وقالت كيلي في ختام رسالته: "إنه قوي وعنيد، وبدعم ورعاية الفريق المذهل في المستشفى وكل الحب والطاقة القادمين من العالم، سوف يتغلب على هذا!".

ما هي مشاكل بيليه الصحية؟

بيليه يعاني من مشاكل في الحركة منذ عام 2012، بعد جراحة استبدال مفصل الورك الفاشلة التي خضع لها، ولا يستطيع المشي بدون مساعدة منذ ذلك الوقت.

وتقلص ظهور بيليه العلني بالفعل قبل جائحة فيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت خرج مرات قليلة للغاية خارج منزله بالقرب من سانتوس.

ما هي إنجازات بيليه التاريخية؟

يعد بيليه واحدًا من بين أفضل أساطير كرة القدم على مر التاريخ، حيث فاز مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم في ثلاث مناسبات، أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحقق لقب المونديال ثلاث مرات.

كما أن بيليه لا يزال الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفًا سجلها في 92 مباراة.

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