عالمية من نوع آخر .. جون تيري يتدخل في انتخابات الشباب!

المدرب الإنجليزي تفاعل بطريقته مع الانتخابات، خاصةً وأنه ينتظر استكمال المفاوضات معه لقيادة الليوث فنيًا

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وصلت انتخابات نادي الشباب السعودي المنتظرة للعالمية بطريقة خاصة، إذ تفاعل معها الإنجليزي جون تيري؛ المدرب المساعد السابق لليستر سيتي.

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الليث الأبيض يستعد لانتخاب رئيس جديد له في 20 من سبتمبر الجاري، خلفًا للمخلوع خالد الثنيان، الذي رحل بعد أقرب من شهرين فقط على اعتلائه كرسي الرئاسة.

وأعلن أربعة بشكل رسمي ترشحهم لمقعد الرئاسة هم: عبد العزيز المالك، عبد الله السيف،، فهد البابطين ومحمد المنجم، والأخير تحديدًا هو من أوصل الانتخابات للعالمية.

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المنجم كتب، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "متوكلاً على الله ومستعيناً به، وبدافع الطموح والشغف لخدمة نادي الشباب والمساهمة في تطور رياضة بلدي، وبدعم رجالاته و جماهيره أعلن ترشحي لرئاسة مجلس ادارة نادي الشباب، سائلاً الله العلي القدير التوفيق".

هذه التغريدة حظت بتفاعل من جون تيري، الذي أعلن دعمه للمنجم، إذ علق عليها: "وقت ممتع يا صديقي، لنفعلها، حظ موفق".

ولم يأت تفاعل الإنجليزي مع انتخابات الليوث من فراغ، إذ أنه أكد وجود مفاوضات معه لقيادة الفريق فنيًا، خلفًا للمدرب الهولندي المقال مارسيل كايزر، لكنه ينتظر نتيجة الانتخابات، لاستكمال الرئيس الجديد المفاوضات معه.

يذكر أنه في أواخر أغسطس الماضي قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد الثنيان، على خلفية استقالة عدد من الأعضاء، اعتراضًا على انتقال المدافع حسان تمبكتي لنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

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