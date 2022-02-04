"عالمية الهلال لم تُعوض القهر والحرمان والانتظار لـ20 عامًا"

مازال الجدل متواصلًا في كرة القدم السعودية حول عالمية الهلال والنصر، وذلك بعدما حطم الزعيم العقدة القارية وتوُج بدوري أبطال آسيا مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 2019 ويستعد حاليًا للمشاركة الثانية.

الهلال سيلعب يوم الأحد القادم أمام الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية التي انطلقت في الإمارات يوم أمس الخميس، وحال انتصاره سيواجه تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.

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النصر كان قد ظهر في كأس العالم للأندية عام 2000 بعدما تأهل للبطولة بالترشيح عقب فوزه بكأس السوبر الآسيوي، وقد داوم جمهوره وإعلامييه على استفزاز الهلاليين بقول "العالمية صعبة قوية" طوال السنوات الماضية لعجز الزعيم عن الفوز باللقب القاري واللعب في مونديال الأندية.

الهلاليون ردوا على تلك الاستفزازات بقوة عقب الفوز بدوري أبطال آسيا 2019 و2021، بالقول أن تأهلهم لمونديال الأندية هو الحقيقي لأنه جاء بعد فوزه باللقب القاري، على عكس جارهم وعدوهم اللدود.

الصحفي عبد الرحمن الفريج دخل ذلك الصراع المحتدم بتغريدة أكد خلالها أن عالمية النصر سمع بها القاصي والداني، فيما لم يسمع بعالمية الهلال سوى أهل الخليج العربي، ومشيرًا إلى أن تأهل الفريق الأزرق لكأس العالم للأندية مرة ثانية هذا العام لم يُعوض أبدًا الحرمان والقهر وألم الانتظار لـ20 عامًا على حد قوله.

إذ كتب "عالمية النصر في عام 2000م سمع عنها كل من في أذنه صمم، أصداؤها تعدت محيط الخليج والعرب وآسيا وقارات العالم أجمع. عالمية الهلال حتى الآن لم تتعدى محيط الخليج، اصدائؤا لم تتعدى 500 كيلو متر وتكرارها لم يعوض الحرمان والألم والقهر والانتظار 20 عامًا. "سبحان من خلق وفرق"".

يُشار إلى أن النصر وصل نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسمين الأخيرين، وقد أخرجه الهلال من البطولة الموسم الماضي قبل أن يهزم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية ويُتوج باللقب الرابع في مسيرته والثاني ضمن مسمى دوري الأبطال.