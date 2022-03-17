"عاقبوه أقسى عقوبة .. من يدافع عن لاعب النصر شريك في قلة الأدب"

هاجم الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، محمد قاسم؛ لاعب النصر السعودي، بعد تصرفه خلال مواجهة الأمس أمام الفيحاء.

العالمي يهزم الفيحاء:

النصر استضاف أمس الخميس، الفيحاء، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح العالمي في اقتناص الثلاث نقاط، بهدف سجله الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع العالمي رصيده للنقطة 48 ليصعد للوصافة بصورة مؤقتة، فيما تجمد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثامن.

ماذا فعل قاسم؟

خلال مجريات المباراة، ظهر قاسم على مقاعد البدلاء، في حوار مع زميله عبد الله الخيبري، انتهى بحركة غير أخلاقية من قبل الأول.

هذه اللقطة رفضها الشهري، حتى وإن كانت على سبيل المزاح مع زميله بالفريق، مطالبًا إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بتوقيع العقوبات عليه.

وكتب الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الأخلاق لا ميول، ما قام به محمد قاسم من حركة غير أخلاقية حتى لو كانت من باب المزاح مع زملائه، يجب على إدارة النصر أن تطبق اللائحة الداخلية وتطبق بحقه أقسى العقوبات حتى قبل لجنة الانضباط".

وأضاف: "من يبرر لمثل هذا المشهد البذيء فهو شريك في قلّة الأدب".

في الأخلاق لا ميول

ماقام به محمد قاسم من حركة غير اخلاقية حتى لو كانت من باب المزاح مع زملائه

يجب على إدارة #النصر ان تطبق اللائحة الداخلية و تطبق بحقه اقسى العقوبات حتى قبل لجنة الانضباط .

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من يبرر لمثل هذا المشهد البذيء فهو شريك في قلّة الأدب — مبارك الشهري (@Mubark_m9) March 17, 2022

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