عاصم ماديبو لجول : أرشح هذه المنتخبات للمربع الذهبي بكأس آسيا

وصف ماديبو في تصريحاته لمراسل "جول" مباراة السعودية بالأقوى في المجموعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد عاصم ماديبو لاعب المنتخب القطري على استحقاق التأهل كمتصدر للمجموعة السادسة في كأس آسيا، عقب تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي في قمة مباريات المجموعة.

وحسم المنتخب القطري قمة المجموعة لصالحه أمام المنتخب السعودي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليضرب العنابي موعداً قوياً مع المنتخب العراقي في الدوري المقبل.

ووصف ماديبو في تصريحاته لمراسل "جول" مباراة السعودية بالأقوى في المجموعة نظراً لأنها جمعتهم بمنافس يمتلك عناصر جيدة، وكانوا نداً قوياً في الملعب. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

المنتخب القطري تنظره قمة خليجية قوية في دور الـ16 من كأس آسيا وبالتحديد أمام المنتخب العراقي.

إذا فاتك كل ما حدث في الجولة الثالثة من #كأس_آسيا2019 .. هذه الصورة ستشرح لك.🔽



👕 نتائج مباريات المنتخبات

📊 ترتيب المجموعات

🔝أفضل لاعب في الجولة

⚽️ أفضل هدف

⚽️ هداف البطولة pic.twitter.com/VbRI5ghuIe — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وبسؤال لاعب نادي الدحيل القطري حول المنتخبات التي يراها الأقرب للوصول إلى المربع الذهبي في البطولة، رشح ماديبو كل من منتخبات إيران كوريا قطر أوزباكستان.