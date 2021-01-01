عاصفة قوية تهدد مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أوساساونا لم يتمكن من التدرب على ملعبه

أزمة جديدة تواجه مباريات الدوري الإسباني بخلاف فيروس كورونا، حيث المشكلة هذه المرة تكمن في عاصفة فيلومينا التي ضربت أوروبا الأيام الأخيرة.

خبراء الأرصاد قاموا بالتحذير من انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 35.5 درجة تحت الصفر، مما يؤدي إلى تساقط الثلوج بشكل كثيف.

ريال مدريد كان أول المتضررين، حيث كان من المقرر سفره إلى بامبلونا غدًا، السبت، في نفس يوم مباراته مع أوساساونا، وفقًا لما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

المزيد من الفرق

ولكن سوء الأحوال الجوية، اضطر الفريق للسفر مساء اليوم، لتجنب أي مخاطرة محتملة في طريقه بسبب الثلوج.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، حيث فشل أوساسونا في التدرب على ملعبه، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى تجمد عشب الملعب.

وهو ما يهدد بإمكانية تأجيل المباراة، لتقام يوم الأحد بدلًا من السبت، ونفس الموقف قد يحدث أيضًا مع برشلونة في مباراته ضد غرناطة المقامة بنفس اليوم بالإضافة لبعض المواجهات الأخرى.

اقرأ أيضًا .. زيدان يقود تدريبات ريال مدريد بعد ثبوت عدم إصابته بكورونا

بعد تألقه مع برشلونة .. بيدري يتفوق على هازارد وكوتينيو

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ38 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ31 نقطة قبل إقامة الجولة التاسعة عشر من البطولة.