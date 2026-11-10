عاصفة الجدولة تضرب روشن: تخبط إداري في الأهلي يورط البريكان.. واتهامات بمحاباة الهلال على حساب النصر!

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أزمة الكلاسيكو تشتعل..

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فتحت التعديلات الأخيرة على جدول دوري روشن السعودي باب الجدل من جديد. فقد كشف الإعلامي فيصل زيد كواليس موافقة الأهلي على مواجهة النصر يوم 20 نوفمبر، بينما رأى الناقد الرياضي هاني الداود أن الهلال هو المستفيد الأول من البرمجة الجديدة.

وجاءت التصريحات خلال برنامج "روتانا سبورت مع وليد" الذي يقدمه وليد الفراج. وكانت قمة الأهلي والنصر مقررة في الأصل يوم 6 مارس، قبل أن تُقدَّم إلى 20 نوفمبر الجاري. ويخوض الأهلي بعدها بثلاثة أيام فقط مواجهة الشمال القطري في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

لماذا وافق الأهلي على 20 نوفمبر؟

وأبدى فيصل زيد استغرابه من القرار، قائلًا: "كنت أسأل نفس السؤال، وللأمانة مستغرب.. كيف تضغط نفسك بهذه الطريقة؟".

وكشف زيد التفاصيل، موضحًا أن مندوب الأهلي عبدالله الضو حضر اجتماع رابطة دوري المحترفين مع أمير توفيق، مسؤول القطاع التجاري، بحضور ممثلي جميع الأندية. ومنحت الرابطة الأندية مهلة 24 ساعة لتقديم مرئياتها.

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وأضاف: "الأهلي اقترح أن يلعب في 2 يناير بدلًا من 20 نوفمبر، لكن رد الرابطة كان: لديك من 20 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر، اختر الوقت الذي تريده".

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وتابع: "عاد المندوب إلى الرئيس التنفيذي فابريس بوكيه، فكان الرد: ارجع لمدرب الفريق واطرح عليه التفاصيل. المدرب بوسيتش هو من اختار اللعب يوم 20 أمام النصر، وبوكيه هو من عمّد القرار".

البريكان و"فراغ إداري تام"

وطرح زيد عدة تساؤلات حول القرار: "كيف تأخذ رأي مدرب وأنت تمشي في إجراءات رحيله؟ إما أنك تريده أن يستمر، أو أن لديك رؤية أخرى".

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كما انتقد تجاهل موقف المهاجم فراس البريكان، قائلًا: "كيف توافق على يوم 20، وفراس، المرشح الأقوى لجائزة أفضل لاعب في آسيا، سيكون في بانكوك يوم 19؟ لاعبك قد لا يكون متواجدًا في المباراة. قد يقول أحدهم إن فراس ربما لا يلعب أساسيًا، وأتفق معك، لكن توني قد يُصاب في التدريبات لا قدر الله، وليس لديك مهاجم بديل إلا فراس".

وتحدث زيد عن الوضع الإداري في النادي: "هناك فراغ إداري تام في الأهلي، ولا أتكلم عن المناصب فقط بل عن الخبرات. لا يوجد مدير رياضي، ولا مساعد للمدير الرياضي، ولا مدير للفريق الأول. ومن يمثل الأهلي في اجتماع الرابطة هو مدير عمليات تشغيلية ومدير قطاع تجاري".

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واختتم: "المباراة كانت في 6 مارس والجماهير كانت غاضبة لأنها في آخر رمضان، لكن الآن لديك وفرة من الوقت ولا عذر لك. أنت تعرف أن الفريق غير جاهز فنيًا، وأن المدرب قد يرحل، وأن لديك إصابات. هذا ليس عذرًا، فالأهلي قادر على اللعب وفاز على النصر من قبل رغم الإصابات، لكن لماذا هذا التخبط الإداري؟".

الداود: الهلال المستفيد الأول

وعلى الجانب الآخر، رأى هاني الداود أن الجدول الجديد منح الهلال أفضلية واضحة. وقال: "هذه التعديلات ستجد المديح والثناء، وسيُقال إنها في خدمة الأندية. لكن لو كان النصر سيلعب على أرضه أكثر، أو لديه ثلاث رحلات جوية فقط، أو حصل على 4 أيام راحة كما حدث للهلال، لكان الوضع مختلفًا".

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وأضاف: "البرمجة أوضحت أن الهلال المستفيد الأول. الأندية الأخرى ربما فرق معها نصف يوم فقط، أما الهلال فأخذ 4 أيام راحة ورحلات جوية أقل، في مرحلة ستزيد فيها الإصابات ويرتفع الجهد البدني وتقوى المنافسة".

وتابع: "لو حصل النصر على هذه المميزات، لشن الإعلام حربه على إدارة المسابقات في كل البرامج. لكن ما دام الهلال هو المستفيد، فلن تجد أحدًا يعلق، وستريح إدارة المسابقات رأسها".

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وأكد الداود أن القضية بالنسبة له ليست إعجابه بالجدول من عدمه، بل المساواة بين الأندية: "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد كانوا يشتكون من ضغط المباريات، والآن نجد أن الهلال أخذ أكبر نصيب من الراحة وأقل عدد من الرحلات الجوية".

وتوقع أن يركز الإعلام الهلالي على نقل مباراة النصر والحزم إلى بريدة، رغم أنها مباراة واحدة من خمس.

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الفراج يرد: النصر لديه مباراتان إضافيتان

في المقابل، رد وليد الفراج بأن جزءًا من ضغط مباريات النصر يعود إلى ارتباطاته. وأوضح: "النصر لديه مباراة مؤجلة محلية، ومباراة مؤجلة آسيوية، وبطولة السوبر التي قد يلعب فيها مباراتين. أما الهلال فليس لديه سوبر ولا مباراة آسيوية مؤجلة، وعنده مباراة محلية مؤجلة فقط. فمن الطبيعي أن تنعكس المباراتان الإضافيتان على الضغط".

لكن الداود تمسك برأيه، قائلًا: "عندما يكون النصر هو الأكثر تضررًا، ستجد جميع المبررات وتتفنن في وضعها. لكن لو كان الهلال هو الأكثر تضررًا، لرأيت سياط الإعلام والنقد على لجنة المسابقات".