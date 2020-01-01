عاشور يتحدث عن مسيرته مع الأهلي ودور الجماهير في تحقيق الإنجازات

حسام عاشور حقق تاريخ كبير من الإنجازات مع الأهلي

تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري، عن مسيرته مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية التي شهدت إنجازات كبيرة.

حسام عاشور من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، وعلى مقربة من الاعتزال بعد عرض لجنة التخطيط عليه بإنهاء مسيرته والحصول على منصب إداري.

وقال عاشور عبر قناة "الأهلي": "ما قدمته خلال مسيرتي مع النادي الأهلي كانت من أجله والجماهير، وهي الدافع الأول والأساسي لتحقيق البطولات".

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وأضاف قائد الأهلي: "نكمل مسيرة تحقيق لقب نادي القرن في الوقت الحالي، بعدما ساهمت الأجيال السابقة في الإنجازات التي ساعدت في تحقيقه".

واختتم عاشور تصريحاته: "أطلب من جماهير الأهلي دائمًا دعم الفريق حتى يظل رقم 1 دائمًا كما هو يبحث في جميع الأوقات".

وتنتظر لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح، قرار حسام عاشور بقبول العرض المقدم بالاعتزال أو الانتقال لفريق آخر.