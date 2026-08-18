وكما أعلن الكتالان يوم الاثنين، فإن أسطورة النادي سيصبح مساعد مدرب للفريق الثاني. كما سيواصل بطل العالم 2010 في الوقت نفسه دراسته للحصول على شهادة التدريب.

وستكون هذه المحطة الأولى للاعب البالغ من العمر 38 عاماً بعد نهاية مسيرته الكروية، إلى جانب المدرب جوليانو بيليتي. وقد خاض بوسكيتس حتى عام 2023 وعلى مدار 15 موسماً 722 مباراة مع برشلونة. وهذا ثالث أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي خلف ليونيل ميسي وتشافي. وبعد فترته في إسبانيا، انتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للعب مع إنتر ميامي.

ويلعب الفريق الثاني لبرشلونة منذ موسم 2021/22 في الدرجة الثالثة من دوريات إسبانيا.