عاد مع حرسه الشخصي.. رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد!

عاد كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، إلى مقر تدريبات الشياطين الحمر في ظل حراسة مشددة من الحرس الشخصي.

رونالدو غاب عن الديربي والذي فاز به مانشستر سيتي برباعية لهدف وتراجع الشياطين الحمر إلى المركز الخامس.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة لرونالدو عائدًا للتدريبات في مركز كارينجتون الخاص بنادي مانشستر يونايتد، ومعه عدد من الحرس الشخصي لحمايته.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رونالدو لم يبدو سعيدًا لدى وصله إلى مقر التدريبات، كما أنّه كان آخر المغادرين.

لماذا غاب رونالدو عن ديربي مانشستر؟

بحسب ما ذكره المدرب رالف رانجنيك في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة من مانشستر سيتي، فإنّ كريستيانو يعاني من إصابة في الفخذ وهذا ما تسبب في غيابه.

وقال: "يجب عليّ أن أثق في الطاقم الطبي الخاص بالفريق، لقد أخبرني في تدريبات الجمعة أنّ رونالدو لن يتواجد للإصابة وتكرر الأمر يوم السبت".

ولكن أسطورة النادي روي كين شكك في صدق الأمر موضحًا أنّ اللاعب نادر الغياب عن المباريات للإصابة، وعدم تواجده أمام السيتزنس قد يكون لأسباب أخرى.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

أزمة كريستيانو الأخيرة بجانب تراجع أرقامه التهديفية وتعرضه للعديد من الانتقادات مع مانشستر يونايتد قد يؤدي إلى رحيله عن مسرح الأحلام.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ اللاعب بدأ بالفعل خطوات البحث عن فريق آخر ويرغب في الانضمام إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ولم يتقرر موقف رونالدو بصورة نهائية وذلك لأنّ المدرب الحالي متواجد بصورة مؤقتة وينتظر اللاعب معرفة من يقود مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

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