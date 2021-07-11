عاد لينتقم؟ .. الاتحاد يقدم عرضًا كبيرًا لضم نجم الدوري التركي

هل يحسم نادي الاتحاد تلك الصفقة الكبيرة؟

كشف تقارير صحفية، عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع أحد نجوم نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف العميد.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتدعيم صفوف العميد بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

من هو اللاعب الذي يريد الاتحاد ضمه؟

وأكدت صحيفة "yeniakit" التركية على أن النجم الكولومبي رادميل فالكاو تلقى عرضًا سعوديًا من نادي الاتحاد، وهناك رغبة من جلطة سراي للتخلص من اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد يريد عقدًا اتفاقًا مع اللاعب ومدربه، من أجل التوقيع على عقود انضمامه لصفوف العميد بداية من الموسم المقبل.

ما هو موقف جلطة سراي وفالكاو من عرض نادي الاتحاد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن فالكاو لديه الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك باللعب في الدوري السعودي، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم القادم مع جلطة سراي.

فالكاو يريد أيضًا أن يقضي الفترة الأخيرة من مسيرته الكروية في بلد جديد، ويرى أن المملكة العربية السعودية مناسبة لطموحاته الفترة المقبلة.

ومن جانبها، تريد إدارة جلطة سراي التخلص من فالكاو خلال الفترة المقبلة عن طريق بيع عقده، في ظل الراتب الكبير الذي يحصل عليه.

لماذا يريد الاتحاد ضم فالكاو؟

نادي الاتحاد يبحث عن التعاقد مع مهاجم مميز، ليكون بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال الفترة الماضية.

كما أن الاتحاد يسعى لضم مهاجم مميز، كما فعل نادي النصر بضم تاليسكا وفينسنت أبو بكر، بالإضافة إلى ضم نادي الهلال للمهاجم المالي موسى ماريجا من نادي بورتو البرتغالي.

ما هي صفقات نادي الاتحاد حتى الآن؟

لم يجر نادي الاتحاد إلا صفقة واحدة، وهي ضم البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الشارقة الإماراتي، كما يسعى الفريق لضم مهاجم مميز آخر، ويقترب من فالكاو.

وتتحرك إدارة النصر بحذر في ملف التعاقدات، بسبب أزمة الديون الموجودة على النادي، والتي وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي.

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