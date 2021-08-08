عاد فان دايك فأُصيب آخر.. أنباء تعيسة للغاية لكلوب من مباراة بيلباو الودية

لسوء الحظ..

تلقى ليفربول نبأ تعيسًا جديدًا، بعدما خرج أندي روبرتسون من مباراة أتلتيك بيلباو الودية مصابًا في الشوط الأول.

وأُجبر الدولي الاسكتلندي على مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط بدقائق بعد تصديه لعرضية ظهر فيها كاحله الأيمن يلتوي بعض الشيء.

وما زاد القلق حيال روبرتسون وإمكانية ابتعاده عن الملاعب لمدة طويلة أنه لم يقدر على المشي وكان في حاجة إلى مساعدة الطاقم الطبي لليفربول للخروج من الملعب.

المتوقع أنه إذا ثبتت قوة إصابة روبرتسون وابتعاده طويلًا عن الملاعب، فإن إدارة ليفربول ستضطر إلى الدخول لسوق الانتقالات ومحاولة تعويضه بظهير أيسر آخر.

ليفربول ضم العام الماضي اليوناني كوستاس تسيميكاس ليكون بديلًا لروبرتسون، ولكنه من الناحية العملية فشل في ذلك ولم يقدم الأداء المأمول منه عندما أتيحت له الفرصة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي يوم السبت المقبل خارج الديار، ويبدو أن روبرتسون لن يشارك فيها.

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وانضم روبرتسون البالغ من العمر 27 عامًا إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من هال سيتي نظير 7 ملايين يورو، وسرعان ما أصبح أحد أساطير الجبهة اليسرى للريدز.

في أربعة أعوام، خاض اللاعب الاسكتلندي 117 مباراة بقميص ليفربول وسجل خمسة أهداف مع صناعته لـ52 آخرين، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن ليفربول عانى من إصابات عديدة في الموسم الماضي دفاعيًا كان أبرزها قطع الرباط الصليبي لفيرجيل فان دايك، والآن عاد الهولندي ولكن يبدو أن كلوب سيفقد نجمًا آخر وهو روبرتسون.