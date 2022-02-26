عاد برغوث برشلونة.. ماذا قدم ميسي أمام سانت إتيان؟

رغم أنه لم يسجل اليوم، ولكن ليونيل ميسي كان من أهم نجوم باريس سان جيرمان أمام سانت إتيان في الدوري الفرنسي.

بي آس جي نجح في الفوز بثلاثة أهداف لهدف، وكان ميسي أحد رجالات المباراة بامتياز.

البرغوث الأرجنتيني صنع هدفين للمتألق كيليان مبابي، وأكمل المباراة التي بدا فيها القليل من ميسي برشلونة المعهود.

بجانب صناعته لهدفين، لمس ميسي الكرة في 87 مرة، وخسرها فقط في 13 مرة.

التمريرات الصحيحة لميسي بلغت نسبتها 90%، بتمريره 64 تمريرة صحيحة من أصل 71.

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6 تمريرات مفتاحية من صاحب الـ33 عامًا اليوم، مع ثلاث مراوغات ناجحة من أصل أربع محاولات.

كان ميسي ملك الكرات الطولية أيضًا، أرسل خمس كرات طولية كلها كانت ناجحة.

حتى الصراعات الأرضية كانت له الغلبة على مدافعي سانت إتيان، حيث تفوق عليهم في 5 من أصل 7 التحامات.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي سدد كرة على المرمى، وأخرى اعترضها المدافعين، وتسديدتين خارج القائمين والعارضة.