عادل رامي يرد على شائعات رحيله عن مارسيليا

وضع المدافع الفرنسي عادل رامي، حدا للشائعات التي لا تفارقه في الآونة الأخيرة، عن اقترابه من مغادرة ناديه مارسيليا، بعد ظهوره بمستوى أقل من المتوقع والمنتظر منه في أغلب أوقات الموسم المنقضي.

وعكس الصورة البراقة التي ظهر عليها زوج النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، في موسمه الأول مع أمراء الجنوب، والذي ختمه باللعب على نهائي اليوربا ليج ضد أتليتكو مدريد العام الماضي، لم يترك صاحب الـ33 عاما، أي بصمة حقيقية في حملة الفريق المخيبة للآمال، والتي اكتملت بفشله في تأمين أحد المقاعد الفرنسية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

🗓️ في مثل هذا اليوم .. منذ عام بالتمام والكمال، لعب الأسطورة بوفون آخر مبارياته بقميص يوفنتوس ⚫️⚪️



برأيك .. هل كان قرار بوفون بالذهاب لباريس قرارًا صحيحًا؟ 🧐 pic.twitter.com/f6r6LZUcg2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

مع ذلك، نفى ذو الأصول المغربية صحة ما يتردد عن اقترابه من مغادرة "فيلودروم"، بقوله في حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا "هناك أشياء كثيرة تُقال في الوقت الراهن، الناس يقولون إنني سأغادر مارسيليا".

وأضاف "لا أهتم بالنقاد وأنا معتاد على ذلك، فقط أخطط للبقاء مع مارسيليا، ولا صحة عن انتقالي للدوري الأمريكي أو مكان آخر".

أما عن تقييمه لمستواه هذا الموسم، فقال "بالطبع أنا حزين وغاضب جدًا من نفسي وأشعر بخيبة أمل لأشياء كثيرة، لعدم مساعدتي للمدرب، النادي والجماهير بما فيه الكفاية".

وكان الدولي الفرنسي قد انتقل من صفوف إشبيلية إلى مارسيليا في صيف 2017، مقابل رسوم بلغت حوالي 6 مليون يورو، وطوال هذه الفترة، ظهر بألوان ناديه في 72 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلا 3 أهداف، منهم هدف هذا الموسم في 13 مشاركة على مستوى الليج1.