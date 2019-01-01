عادل رامي ردًا على مزاعم باميلا: مُثيرة للاشمئزاز!

المشكلة في طريقها لساحات المحاكم

أخيرًا وبعد طول انتظار .. تكفل المدافع الفرنسي عادل رامي بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد سلسلة التهم التي انهالت عليه في الأيام القليلة الماضية، من قبل صديقته الفنانة باميلا أندرسون، التي وصفته "بالوحش" في بيانات الهجوم على مدافع مارسيليا عبر مختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الفارق الكبير في العمر بينهما، والذي يُقارب الـ20 عامًا، إلا أنهما دخلا في علاقة عاطفية لفترة لا بأس بها، قبل أن يحدث الانفصال الأول مطلع العام الجاري، بعد حصول عارضة الأزياء الكندية على معلومات صادمة عن صديقها المغربي الأصل.

لكن في بداية الشهر الجاري، تعمدت صاحبة الـ51 عامًا سكب الماء البارد على الشائعات، بظهورها معه للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، في حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا عن حملة 2019-2020، وفي تلك الليلة بالذات، تحدثت بشكل إيجابي عن صديقها الثلاثيني، وهو ما تم تفسيره من قبل الصحف المهتمة بحياة المشاهير خارج الملعب، على أنه صفحة جديدة بينهما.

لاعبون من طراز خاص لعبوا لمنتخبي البرازيل والأرجنتنين 🔝



أي مدرسة هي الأمتع كرويًا؟ 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/UW306v6TxI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وسرعان ما عادت الأمور بشكل أسوأ مما كانت عليه قبل التصالح الأخير، بمجموعة من البيانات الصادرة من قبل باميلا، جُلها أجمعت على أن عادل رامي أشبه "بالوحش" المتمثل في صورة إنسان، بتهم من نوعية الخيانة مع أكثر من فتاة، والأسوأ من ذلك، اتهامه بالعنف واستخدام القوة ضدها، وهو ما يندرج تحت جريمة "العنف ضد المرأة".

وفي تعليقه الأول على تهم باميلا، خرج ببيان عبر حسابه على "انستجرام"، قائلاً "تحياتي للجميع. للأسف ليس لدي خيار آخر. لقد التزمت الصمت لأنني صُدمت مما حدث ومن الصعب حقًا التحدث دون تفسير كل كلمة. لكن عموما لدي أشياء كثيرة في قلبي".

وتابع "سأوضح اللغط بكل بساطة ووضوح، قُلت من قبل لن أبوح بتفاصيل دقيقة عن حياتي مع باميلا، فقط أريد الرد على اتهامي بالعنف. هذه اتهامات خاطئة ولا أقبل أبدا بذلك، من يعرفني ويعرف من أنا وقيمي، يعرف أنني من المستحيل أن أفعل ذلك".

وواصل دفاعه عن نفسه، بقوله "إذا كانت تُريد إيذائي، فقد أحسنت الاختيار، فهي تعرف رأيي والتزامي بقضية العنف ضد المرأة، إنها قضية مهمة جدًا بالنسبة لي، وهذا بحق مُثير للاشمئزاز (اتهامه بالعنف)".

وحاول قلب الطاولة على صديقته، متهمها بالكذب عليه، للحفاظ على علاقتها بزوجها السابق وأطفالها، معتبرًا اتهامه بالعنف ووصفه بالوحش بحسب وصفه "هذه الأكاذيب تؤذيني وليست عادلة"، متعهدًا باستخدام حقه القانوني للدفاع عن نفسه، في إشارة واضحة إلى أنه سيُصعد الخلاف لساحات المحاكم.