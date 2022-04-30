وفاة مينو رايولا

أعلن الحساب الرسمي لمينو رايولا، وكيل الأعمال الشهير للاعبين، على لسان عائلته عن وفاة الإيطالي الهولندي مساء السبت.

الخبر يأتي عقب التضارب الكبير الذي شهدته الأيام الماضية بخصوص حالته الصحية، والإعلان الكاذب عن وفاته الخميس الماضي.

ونشر الحساب الرسمي رسالة كتب فيها: "بخالص الحزن نعلن رحيل أكثر وكيل لاعبين رائع ويهتم بعمله".

اقرأ أيضاً | مينو رايولا.. النادل الذي تحول لأهم رجال كرة القدم

وأضاف: "مينو قاتل حتى النهاية بنفس القوة التي يضعها لمناقشة بنود لاعبيه على طاولة التفاوض، نشعر بالفخر ودون أن يدرك ذلك".

وأكمل البيان: "أثر على حيوات كثيرة بعمله وكتب فصلاً كبيراً في تاريخ الكرة الحديثة، سنفتقد وجوده للأبد".

وختم: "كانت مهمته جعل الكرة أفضل للاعبين، نشكر الجميع للمساندة في الأيام الأخيرة الصعبة، ونطالب باحترام خصوصية العائلة".

وترددت أنباء عن وفاة رايولا الخميس بحسب وكالة الأنباء الإيطالية للأخبار، قبل أن يخرج الحساب الرسمي له وينفي الخبر رسمياً.

وعانى الراحل من متاعب صحية دخل على إثرها مستشفى بإحدى ضواحي ميلانو خضع فيه للجراحة يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت واجه عدة متاعب صحية.

رايولا، 54 سنة، هو وكيل مجموعة من أبرز اللاعبين حول العالم وأشهرهم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وبول بوجبا، نجم فرنسا ومانشستر يونايتد.