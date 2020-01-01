نجوم الدوري الإنجليزي يعلنون العصيان ويرفضون العودة في ظل كورونا

نجوم الدوري الإنجليزي يقررون عدم العودة للتدريبات ورفض قرار إعادة الحياة لكرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نجوم فرق الدوري قد قرروا رفض فكرة العودة للتدريبات وإعادة المباريات في الفترة الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن نجوم الدوري الإنجليزي سيتحدثوا مع أنديتهم ويخبروهم برفضهم لفكرة العودة للتدريبات يوم الإثنين المقبل.

وستقوم الأندية بالتواصل مع اللاعبين عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة من أجل منحهم التعليمات الخاصة بالعودة للتدريبات من جديد.

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وقام عدد من النجوم بالحديث مع مديريهم الفنيين بالفعل في الساعات الماضية، وأعربوا عن قلقهم من فكرة العودة في ظل الأجواء الحالية.

ويأتي على رأس هؤلاء الذين أعربوا عن قلقهم من العودة في الوقت الحالي هم سيرخيو أجويرو ومانويل لانزيني وداني روز، بالإضافة لرحيم سترلينج.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية تدرك تلك المخاوف وتضع في حسبانها إمكانية العودة لكرة القدم من جديد دون بعض النجوم.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية كانت قد شهدت الكثير من التطورات التي نبأت بإمكانية عودة الدوري الإنجليزي في مطلع الشهر القادم.