عاجل .. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل ماتا والقائد

أكدت تقرير إنجليزية تحظى بمصداقية جيدة جدًا، أن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارها النهائي بشأن مستقبل النجم الإسباني خوان ماتا مع الشياطين الحمر، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء عقده في "مسرح الأحلام".

وحامت الشكوك كثيرًا حول مستقبل لاعب تشيلسي السابق، حتى أن بعض المصادر الإسبانية ربطت مستقبله بالعودة إلى وطنه، لكن عبر بوابة العملاق الكاتلوني برشلونة بموجب قانون بموسمان، للاستفادة من خبرته في الثلث الأخير من الملعب، بدلاً من البرازيلي فيليب كوتينيو.

لكن قبل قليل، علمت شبكة "سكاي سبورتس" من مصادرها داخل اليونايتد، أن المدرب أوليه جونار سوليشاير، استقر على خيار الإبقاء على صاحب الـ31 عامًا بعقد جديد، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بمدة العقد.

وحال صدقت هذه الأنباء، فبنسبة كبيرة سيتم التجديد معه لمدة موسم قابل للتجديد، كما هي السياسة المتبعة داخل النادي منذ حقبة الأسطورة سير أليكس فيرجسون، بالتوقيع مع كل من تخطى حاجز الـ30 عاما، لمدة موسم أو اثنين على أقصى تقدير.

وكان القصير الإسباني قد انضم إلى صفوف زعيم الإنجليز على المستوى المحلي في شتاء 2014 قادما من تشيلسي في صفقة كلفت اليونايتد حوالي 40 مليون إسترليني، وطوال هذه الفترة دافع عن ألوان النادي في 218 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 45 هدفًا، غير أنه فاز بأكثر من لقب، أبرزهم كأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة فان خال واليوروبا ليج مع سبيشال وان.

في الوقت ذاته، أشار المصدر إلى أن المدرب ذو الوجه الطفولي، أعطى الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي الضوء الأخضر للتخلص من الزائدين عن حاجته، في مقدمتهم القائد أنطونيو فالنسيا ولاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، وكليهما سينتهي عقده مع نهاية الشهر الجاري.

الحكم احتسب لفريقك ضربة حرة مباشرة -في آخر دقائق المباراة- تبعد عن المرمى نوعًا ما 🥅



من تختاره ليسددها؟ 🤔 pic.twitter.com/cLYgpTiyx4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من إعلان اليونايتد التوقيع مع أول صفقات الميركاتو الصيفي، بضم دانيال جيمس من سوانسي سيتي، ويُقال إن رسوم التحويل بلغت قرابة الـ15 بعملة المملكة المتحدة.