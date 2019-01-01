عاجل | بوروسيا دورتموند يُعلن تعاقده مع هالاند

صفقة كبيرة..

أعلن بوروسيا دورتموند عن تعاقده بشكل رسمي مع إيريلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، بعقد يمتد حتى 2024.

وبرز هالاند كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا مع بداية هذا الموسم، إذ سجل 28 هدفًا خلال 22 مباراة، منهم 8 أهداف بدوري أبطال أوروبا ليكون ثاني هدافي البطولة بعد روبيرت ليفاندوفسكي.

العديد من الأندية الأوروبية كانت لديهم الرغبة في الحصول على صاحب الـ18 عامًا، فارتبط اسم الدولي النرويجي بيوفنتوس ولايبزيج وكذلك مانشستر يونايتد، غير أن نادي مقاطعة فيستيفاليا تمكن في النهاية من حسم الصفقة لصالحه.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما يصل إلى 20 مليون يورو كنتيجة للشرط الجزائي الموجود في عقده مع سالزبورج، على أن ينضم إلى سيجنال إيدونا بارك من يوم 3 يناير المقبل.

وبعد إتمام الصفقة، تحدث هالاند للموقع الرسمي لدورتموند وقال "لقد أجريت مناقشات مكثفة مع النادي والإدارة، خصوصًا هانز يواخيم فاتسكه ومايكل زورك ولوسيان فافر. منذ البداية، كان لديّ هذا الشعور بأنني أود الانضمام إلى هذا النادي.".

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كما أضاف "أريد أن أذهب إلى هذا الإتجاه وأن ألعب كرة القدم في هذا الجو المدهش الموجود في دورتموند وسط 80 ألف متفرج في كل مباراة. أنا بالفعل متحمس للغاية من أجل ذلك.".

أما هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قال "على الرغم من العديد من العروض من مختلف الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن هالاند اختار في النهاية الانضمام إلينا بعد ما أظهرناه من آفاق في دورتموند. لقد أثمر ثباتنا بالفعل.".

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يُعاني في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد لديهم سوى باكو ألكاسير والذي يُعاني دائمًا من الإصابات، مما يجعل مركز هالاند في كتيبة فافر مضمونًا.