عاجل | العواصف تُلغي لقاء مانشستر سيتي ووست هام

أجواء غير مستقرة في أوروبا

قرر مانشستر سيتي الممتاز إلغاء مباراة الفريق أمام وست هام بالبريميرليج مساء السبت بسبب سوء الأحوال الجوية والإعصار الذي يدرب البلاد.

وضرب الإعصار كيارا القارة الأوروبية بقوة في الساعات الماضية، وهو ما أدى لتأجيل عدد من المباريات في ألمانيا، هولندا، وبلجيكا. طالع هنا.

ونشر مانشستر سيتي بياناً قال فيه إن مباراة الفريق مع وست هام لحساب الجولة السادسة والعشرين تم تأجيلها لأجل غير محدد بعد بسبب العاصفة.

المزيد من الفرق

جوارديولا: مستقبلي مع مانشستر سيتي لن يؤثر على الصفقات الجديدة

وذكر البيان أن السبب وراء التأجيل هو التخوف على سلامة الجمهور والعاملين بالملعب، وأن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع نظرائهم في وست هام.

مباراة سيتي ليست الأولى في إنجلترا التي يقع تأجيلها، إذ تم إلغاء عدداً من لقاءات دوري الكرة النسائية، بالإضافة لمباريات في بطولة الرجبي، وسباق للخيول.

ويحتل سيتي حالياً الترتيب الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي وست هام بالمركز الثامن عشر بمجموع 24 نقطة، وضمن منطقة الهبوط.