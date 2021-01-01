عاجل .. إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

الاستثنائي وفشل جديد

أفادت الأنباء القادمة من إنجلترا بإقالة توتنهام لمدربه جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.

ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي.

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وبحسب "ديفيد أورنستين"، صحفي "The Athletic" و"تيليجراف" وعدة مصادر أخرى إنجليزية، توتنهام اتخذ قراره بإقالة البرتغالي، القرار الذي أكده النادي ببيان رسمي.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

الصحفي جون بيرسي ذكر أيضاً أن ريان ميسون سيتولى مهمة تدريب سبيرز حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من مورينيو.

الصحفي "تريفور أزول" من "The Economist" قال إن سبب إقالة مورينيو هو رفضه قيادة التدريبات بعد إعلان توتنهام اشتراكه في السوبرليج.

ويملك سبيرز بعد فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، إذ يلعب نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بعد أيام قليلة.

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توتنهام حالياً يحتل الترتيب السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام رابع الجدول.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، مما زاد الضغوط على مورينيو بشكل كبير.