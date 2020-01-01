دوري النجوم القطري

عاجل | إصابة تشافي بفيروس كورونا

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Xavi
النجم الكتالوني ينضم للقائمة

تعرض مدرب السد القطري تشافي للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة طويلة من النجوم الكرويين المصابين بالمرض الوبائي الذي ضرب العالم.

وكان يفترض أن يبدأ تشافي رحلة استئناف الموسم الكروي في قطر مساء اليوم السبت بلقاء فريقه السد أمام خور لحساب الدوري المحلي والجولة الثامنة عشر.

وأعلن تشافي عبر الحساب الرسمي لناديه على تويتر أنه لن يكون حاضراً في القيادة الفنية للسد وسيتولى مساعده ديفيد براتس المسؤولية بعد اكتشاف إصابته.

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    وأكمل النجم الكتالوني أنه تم تشخيص إصابته عبر الفحوصات الدورية التي يخضع لها الفريق بالكامل تحت رعاية اتحاد الكرة القطري بحسب البروتوكول الطبي.

    وأكد المدير الفني أنه يشعر بحالة جيدة ولا يعاني من الأعراض، ولكن سيخضع للعزل الطبي لحين السماح له طبياً بالعودة لمزاولة النشاط الكروي.

    وختم تشافي بيانه بشكر الجهات المعنية، سواء في ناديه أو دولة قطر، بسبب الدور الكبير الذي تقوم به للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

    يذكر أن تشافي قد جدد عقده رفقة السد قبل أيام قليلة، ليحبط آمال برشلونة في التعاقد معه لقيادة الفريق الموسم القادم.

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