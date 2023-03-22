"عاجز عديم النفع ومهاراته بلا فائدة".. أسطورة بايرن ميونخ يفتح النار على ليونيل ميسي

أحمد مجديأحمد مجدي
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Messi 2022-23Getty
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مباراة بايرن كانت كافية لكل هذه الانتقادات

تم انتقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي كثيرًا من قبل جماهير باريس سان جيرمان في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

الأمر امتد إلى أسطورة الفريق البافاري نفسه، فيليب لام، الذي تناول مستوى النجم الأرجنتيني في المباراتين.

وقال لام في تصريحات لصحيفة "بيلد": "ميسي قدم بعضًا من مهاراته الفائقة في مباراة ميونخ، ولكن مهارته كانت بلا هدف أو توجيه".

وأضاف: "المهارات المجتمعة في بي إس جي لا تندمج من أجل إحراز هدف، ميسي كان عاجزًا وعديم الفائدة ومحبطًا!".

وتطرق أيضًا إلى كيليان مبابي قائلًا: "في ميونخ كان ينتظر قدوم الكرة إلى قدمه، لا أتخيل مشوار مبابي كيف يمكن أن يزدهر أكثر مع باريس".

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