عائلة جليزرز تخضع لجماهير مانشستر يونايتد وتعد بإصلاحات ومشاركة القرارات!

نقطة تحول..

أرسل جويل جليزر، رئيس وأحد ملاك مانشستر يونايتد، رسالة إلى جماهير الشياطين الحمر طمأنهم فيها على اهتمامه وعائلته بمتطلباتهم الأخيرة.

وكانت الجماهير قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي في حلقة من سلسلة المطالبة برحيل عائلة جليزرز عن مانشستر يونايتد.

وأرسلت رابطة النادي الرسمي رسالة إلى العائلة في 30 أبريل الماضي توضح فيها الخطوات التي تود أن تقوم الأسرة باتخاذها لإشراك الجماهير في إدارة النادي.

رد جويل جليزر أتى في رسالة طويلة، قال خلالها "أود أن أكرر اعتذاري لكم بخصوص الأخطاء التي ارتكبت مثل دوري السوبر الأوروبي".

كما أضاف "ود أن أقر بالحاجة إلى التغيير، مع التشاور بشكل أعمق معك بصفتك الهيئة التمثيلية الرئيسية للجماهير عبر مجموعة من القضايا المهمة، بما في ذلك المسابقات التي نلعب فيها".

"نحن ندرك أيضًا أهمية تضمين اهتمامات المشجعين وكرة القدم في عمليات صنع القرار الرئيسية على كل مستوى من مستويات النادي ونحن منفتحون على المناقشات البناءة حول كيفية تعزيز هذا المبدأ."

"أود أن أؤكد لكم أن عائلتي وأنا مهتمون بشدة بمانشستر يونايتد ونشعر بإحساس عميق بالمسؤولية لحماية وتعزيز قوته على المدى الطويل، مع احترام قيمه وتقاليده."

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"أولويتنا القصوى، وستظل دائمًا، هي التنافس على الجوائز الأكثر أهمية، ولعب كرة القدم ممتعة مع فريق يتألف من أفضل اللاعبين وبعض أفضل المواهب المحلية في العالم، وتحت قيادة أولي، نشعر أننا في المسار الصحيح."

"في الواقع، أحد أوضح الدروس المستفادة من الأسابيع القليلة الماضية هو حاجتنا لأن نصبح مستمعين أفضل، ولهذه الغاية، يمكنني أن ألزم النادي بالمشاركة في جميع القضايا التي أثيرت في رسالتكم."

وأتم "ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سنشارك في المراجعة عن طيب خاطر وبشكل علني، بهدف وضع المشجعين في قلب اللعبة وضمان تقدم مصالحهم وحمايتها، هذه الالتزامات هي نقطة انطلاق لمزيد من الحوار، بهذه الروح ، سنتواصل مع أعضاء المنتدى لتحديد موعد".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لنهائي الدوري الأوروبي، عندما يلعب مع فياريال في النهائي ببولندا.