ظهير كريستال بالاس يعادل أفضل مدافع هداف في الدوري الإنجليزي

المدافع الهولندي يمارس هوايته المفضلة مع فريقه اللندني

واصل المدافع الهولندي باتريك فان آنهولت، مسلسل تألقه اللافت مع فريقه اللندني كريستال بالاس، منذ قدومه من سندرلاند في شتاء 2017.

وتمكن الظهير الأيسر الأسبق لنادي تشيلسي من تسجيل هدف التعديل لفريقه في الديربي اللندني المصغر أمام وست هام يونايتد، في سهرة مباريات سبت الجولة الثامنة للبريميرليج.

وبهذا الهدف، يكون صاحب الـ29 عامًا قد رفع رصيد أهدافه مع النسور لـ12 هدفًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله من القطط السوداء، ليتساوى مع الظهير الهداف للبلوز ماركوس ألونسو، كأكثر اثنين مدافعين في البريميرليج تسجيلاً للأهداف خلال تلك الفترة.

وقضى آنهولت فترة طويلة مع تشيلسي، خاض خلالها خمس تجارب إعارة، كان آخرها لفيتسيه آرنهايم الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سندرلاند عام 2014 ومنه إلى فريقه الحالي.

الدوري الألماني المتوهج 🔥



1⃣ بايرن ميونخ - 14 نقطة

2⃣ فرايبورج - 14 نقطة

3⃣ لايبزيج - 13 نقطة

4⃣ باير ليفركوزن - 14 نقطة

5⃣ شالكه - 13 نقطة

6⃣ مونشنجلادباخ - 13 نقطة

7⃣ دورتموند - 12 نقطة



شالكة ومونشنجلادباخ أمام فرصة تاريخية لتصدر البوندسليجا👌 pic.twitter.com/M24SsQTEjZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي اللندني المصغر قد انتهت بفوز كريستال بالاس على المطارق في عقر دارهم بنتيجة 2-1، ليقفز إلى المركز الرابع بوصوله للنقطة الـ14، بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.