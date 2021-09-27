ظهير سبورتنج يجذب أنظار ريال مدريد.. ومانشستر سيتي العقبة الأكبر

ريال مدريد يراقب ظهير سبورتنج لشبونة البرتغالي لتدعيم الجبهة الدفاعية اليمنى.

أصبحت رغبة ريال مدريد الإسباني الأساسية حاليًا تدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل الإصابات المتواصلة التي يعاني منها دانييل كارباخال.

ريال مدريد، ومنذ الموسم الماضي يعاني من غياب كارباخال الطويل، حيث لا يلبث اللاعب العودة حتى يتعرض من جديد لإصابة أخرى، بالإضافة إلى خروج ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي.

صحيفة "as" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد يضع عينه على بيدرو بورو الذي يلعب في صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويواصل بورو التطور بشكل ملحوظ في البرتغال، حيث منح اللاعب فريقه ست نقاط في آخر مباراتين، بتسجيل هدف الفوز بنتيجة 1-0 ضد إستوريل وماريتيمو، والهدفان من ركلتي جزاء.

أداء بورو مع سبورتينج لشبونة قاده إلى الظهور مع منتخب إسبانيا، ولولا الإصابة المفاجئة التي تعرض لها في نهاية الموسم، كان من المحتمل أن يلعب بطولة أمم أوروبا مع "لا روخا" الصيف الماضي.

عقبة أمام ريال مدريد

رغم رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بورو، إلا أن اللاعب لا يزال ينتمي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يلعب مع سبورتينج لشبونة على سبيل الإعارة، ومن المرجح أن يقوم النادي بتفعيل خيار الشراء المتاح له قبل يونيو المقبل.

صحيفة "أو جوجو" البرتغالية كشفت أن ريال مدريد يراقب بورو باهتمام خاص، ولا يغمض عينيه عنه.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن ريال مدريد جلس في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتحليل صفقة محتملة من أجل بورو.

بيدرو بورو غاب عن معظم فترة ما قبل الموسم مع سبورتينج بسبب الإصابة، لكنه اكتسب الإيقاع أخيرًا إيقاعًا تنافسيًا، ولا يزال يمر بمرحلة تصاعدية.

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