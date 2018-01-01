ظهير توتنهام يدخل تاريخ البوكسينج داي بصناعة 3 أهداف في شوط واحد

رقم مبهر للظهير الشاب خلال مواجهة توتنهام مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تمكن الظهير الإنجليزي الشاب كايل ووكر بيترز، في دخول تاريخ البريميرليج برقم مميز في البوكسينج داي.

بيترز نجح في صناعة 3 أهداف دفعة واحدة في مواجهة فريقه توتنهام مع بورنموث، بالجولة التاسعة عشر من البطولة.

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ظهير سبيرز نجح في صناعة الهدف الأول لكريستيان إريكسن، والثاني لسون هيونج مين والثالث للوكاس مورا.

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ويعتبر بذلك هو اول لاعب يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة بالشوط الأول بفترة البوكسينج داي منذ 2008.

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ويحمل هذا الإنجاز من قبله ستيفن أيرلاند مع مانشستر سيتي، في مواجهة هال سيتي التي انتهت بفوز فريقه 5/1.

ويعد أيضاً صاحب الـ21 عاماً و257 يوم هو أصغر لاعب يصنع 3 أهداف بمباراة واحدة، منذ جيرمان بينانت في عمر 20 عاماً و227 يوم في 2003.