ظهير إنتر ونجم وسط بايرن ينضمون لقائمة ميركاتو ريال مدريد

من المتوقع أن يكون صيف 2022 ساخنًا للغاية بالنسبة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي ارتبط بالعديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ريال مدريد يريد بناء فريق قوي قبل افتتاح ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد التجديد، وهو الأمر المقرر بعد قرابة عام.

ويعد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو الهدف الأساسي بالنسبة إلى ريال مدريد، لكن هناك أهداف أخرى في سوق الانتقالات تنكشف يومًا بعد آخر.

هدف آخر من بايرن ميونخ

ريال مدريد يراقب عددًا من اللاعبين في سوق الانتقالات، ولعل أبرزهم حاليًا هو الفرنسي كورنتين توليسو لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني.

عقد توليسو مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي البافاري.

محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية أكدت اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع توليسو، خاصة بعد أن أثبتت صفقة ضم دافيد ألابا من بايرن ميونخ في الصيف الماضي نجاحًا باهرًا.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع توليسو هو أكثر من مجرد اهتمام عابر، حيث يعتبر المقربون من اللاعب الفرنسي ان الصفقة قد تمت بالفعل.

لكن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى توليسو هي معاناته من مشاكل جسدية، حيث لعب 371 دقيقة فقط خلال الموسم الحالي من الدوري الألماني موزعة على سبع مباريات، وهو ما قد يعيق انتقاله إلى ريال مدريد.

ظهير أيمن جديد!

مع معاناة داني كارباخال من الإصابات وعدم لعبه بشكل منتظم خلال الموسم الحالي، فإن ريال مدريد يعيش أزمة في مركز الظهير الأيمن.

وحسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية فإن ريال مدريد مرتبط حاليًا بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر الإيطالي.

دومفريس يتألق حاليًا مع إنتر بعد أن تغلب على الصعوبات التي عاشها للتكيف في إيطاليا خلال الأشهر القليلة الأولى منذ انضمامه من أيندهوفن الهولندي في الصيف الماضي.

نمو الهولندي الدولي لم يمر دون ملاحظة من ريال مدريد، حيث أصبح واحدًا من اللاعبين الذين يراقبهم النادي الملكي لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

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