نجم إنتر: رفضت أموال نيوكاسل خوفًا على أهدافي الرياضية!

كشف الألماني روبن جوسينس لاعب نادي إنتر الإيطالي عن كواليس انتقاله إلى "النيراتزوري" خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي أتالانتا.

جوسينس كشف كذلك بالتفصيل عن اهتمام نادي نيوكاسل الإنجليزي بالحصول على خدماته، وأنه كان يفكر جديًا في الانتقال إلى الفريق المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، بسبب العرض المالي المغري.

تصريحات جوسينس، جاءت خلال مقابلة أجراها مع مجلة "كيكر" الألمانية، وأكد أنه لم يكن يفكر أبدًا في الرحيل عن أتالانتا خلال يناير الماضي.

ماذا قال جوسينس؟

الظهير الألماني الدولي كشف خلال المقابلة عن محاولة نيوكاسل للتعاقد معه، وقال: "تلقيت عرضًا منهم لكنني رفضته، كنت سأعرض أهدافي الرياضية للخطر".

ومع ذلك، اعترف جوسينس أن العرض كان جذابًا للغاية من الناحية المالية: "أعتقد أن التفكير في الأمر بشري جدًا، إذا كان بإمكانك ربح أضعاف ما تجنيه لنفس الوظيفة في موقع مختلف، فلم لا؟".

وتابع: "لم يكن الأمر يتعلق بي فقط، ربما كان بإمكاني تأمين عدة أجيال من عائلتي بذلك المال".

وفي النهاية، اختار جوسينس الانتقال إلى إنتر ميلان، على الرغم من عدم التخطيط للرحيل عن أتالانتا في يناير على الإطلاق.

ماذا قال جوسينس عن انتقاله إلى إنتر؟

وتحدث النجم الألماني عن كواليس انتقاله إلى إنتر بقوله: "عندما ودعت الرجال في غرفة الملابس، ذهبت إلى مكتب رئيس أتالانتا، وسألته، لماذا الآن، لماذا في الشتاء؟".

وأضاف: "قال لي إن النادي ناقش الأمر، وتم الاتفاق على أنني أستحق الفرصة مع فريق كبير، وأنني منحت كل شيء إلى أتالانتا، والآن جاء النادي الكبير، وسمحوا لي بالرحيل، لأنهم لا يحسدونني على هذه الفرصة".

واختتم جوسينس: "لقد أثار ذلك عواطفي بعمق، في مكان ما في هذا العمل، لا يزال هناك القليل من الإنسانية".

ويعمل الألماني الدولي الآن على عودته وظهوره الأول بقميص إنتر، حيث يغيب اللاعب منذ حوالي أربعة أشهر بسبب إصابة في العضلات، ومن المقرر عودته إلى تدريب إنتر في المستقبل القريب.

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