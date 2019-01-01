ظهور مؤشر جديد على تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد مع ماجواير!

بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات رودجرز

كشفت وسائل الإعلام البريطانية، عن آخر مستجدات مفاوضات المدير الرياضي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، مع مسؤولي ليستر سيتي، لحسم صفقة الدولي الإنجليزي هاري ماجواير في أسرع وقت ممكن.

وارتبط مستقبل صاحب الـ26 عامًا بعملاقي عاصمة إنجلترا الثانية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لحاجة كلا الناديين لقلب دفاع بنفس مواصفاته، لا سيما بعد اعتزال القائد التاريخي للسيتيزينز فينثنت كومباني، فضلاً عن صداع هشاشة دفاع الشياطين الحمر منذ سنوات.

لكن في الآونة الأخيرة، تضاعفت الأنباء عن اقترابه من كتيبة الشياطين الحمر، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على "أولد ترافورد" تقدمت بعرض لا يُقاوم لإطلاق سراح مدافع هال سيتي السابق من ملعب "كينج باور"، هذا قبل تلقي صدمة المدافع الإيفوري إريك بايلي.

وتلقى المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير، ضربة موجعة على حين غِرة، بتعرض مدافع فياريال السابق لإصابة من النوع السيئ، على إثرها قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة جدًا، وهو ما ساهم في ظهور موجة الشائعات والأنباء الأخيرة، عن اقتراب ماجواير من قلعة "مسرح الأحلام".

وفي خضم الشائعات المنتشرة حول مستقبل اللاعب، قام مدربه الايرلندي الشمالي برندان رودجرز، بضمه للقائمة التي ستواجه ستوك سيتي في مباراة ودية غدًا السبت، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد، وهو ما اعتبرته الكثير من الصحف والمواقع البريطانية، إشارة واضحة إلى عدم اقترابه من اليونايتد كما تردد في الساعات الماضية.

وجاء قرار ضمه لقائمة مباراة الغد، بعد ساعات من تصريحات مدرب ليفربول الأسبق، التي بعث خلالها رسالة محبطة لكل الطامعين في التوقيع مع مدافعه، وذلك بتأكيدات واضحة وصريحة، بأن النادي لا يفكر في الاستغناء عن أحد نجومه، لعدم حاجته للمال.

كولاسيناك يدافع عن أوزيل ويتصدى لمحاولة سرقة بالإكراه 😮 pic.twitter.com/8Ge0QuVLmz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وازداد موقف مانشستر يونايتد تعقيدًا بعد إصابة بايلي الأخيرة، ما يعني أنه سيضطر لتكثيف البحث عن قلب دفاع مميز، لحل المعضلة قبل غلق الميركاتو الصيفي في الأسبوع الأول من الشهر الجديد.