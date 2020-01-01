ظهور حالة جديدة لفيروس كورونا في ريال مدريد

الحالة الثانية في النادي الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية، مساء اليوم، الثلاثاء، بظهور عينة إيجابية لفيروس كورونا، بصفوف فريق المدرب زين الدين زيدان.

مارتين أوديجارد، صانع الألعاب النرويجي، هو المصاب الجديد في الفريق، وفقاً لما أكدته الصحف الإسبانية، وسط مخاوف من انتشار العدوى بين باقي اللاعبين.

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شبكة " أوندا مدريد" الإسبانية، أكدت أن النادي قام بعمل فحوصات كورونا لجميع أعضاء الفريق بعد العودة من المشاركة أمام ريال سوسييداد بالدوري ، ليتم اكتشاف إصابة أوديجارد.

وأوضحت أن مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم قبل اكتشاف إصابته، ستجبر النادي على إجراء المزيد من الفحوصات لجميع اللاعبين، للاطمئنان على سلامتهم والتحقق من عدم وجود إصابات جديدة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب النرويجي لفترة العزل اللازمة التي قد تصل لأسبوعين، ثم العودة بعدها للتدريبات في حالة تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وتعتبر الإصابة هي الثانية في صفوف الفريق الإسباني، بعد ماريانو دياز الذي أصيب في نهاية يوليو وتعافى بشكل طبيعي.

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يذكر أن ريال مدريد افتتح مشاركاته في الدوري الإسباني للموسم الجديد، بالتعادل مع ريال سوسييداد بدون أهداف الأحد الماضي، قبل الخروج لملاقاة ريال بيتيس يوم السبت القادم.