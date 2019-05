ظهور أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

شهدت مباراة فولهام وولفرهامبتون واندررز ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للبريميرليج، مشاركة اللاعب الأصغر في تاريخ المسابقة.

جاء ذلك في الدقيقة 88، حين حل الواعد هارفي إليوت بديلاً لأندري فرانك زامبو أنجويسا في صفوف فولهام.

إليوت صار أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ البريميرليج منذ انطلاقه عام 1992، بعمر 16 عاماً و30 يوماً.

16y 30d - Aged 16 years and 30 days, 's Harvey Elliott is the youngest player to play a Premier League game. Cherub. pic.twitter.com/1e7KTjtR3f