ظاهرة غريبة في مونديال قطر .. "كل من رحل عن النصر يتألق!"

رباعي النصر يبدع في كأس العالم

يتعجب الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي من تألق لاعبي النصر السعودي في كأس العالم قطر 2022، في وقت لم يقدموا به المطلوب خلال تمثيلهم للعالمي.

الصرامي نشر صورة الرباعي الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر الحالي، فراس البريكان؛ لاعب الفتح الحالي، عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب الاتحاد الحالي، والكوري الجنوبي جين كيم سو؛ لاعب جيونبوك هيونداي.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تركوا النصر فعادوا للتألق في المونديال، ظاهرة تستحق الدراسة العميقة والتأمل!".

#هات_إذنك

تركوا " النصر "

فعادوا للتألق في المونديال ،،

ظاهرة " تستحق " الدارسة العميقة و التأمل!؟ pic.twitter.com/EBlkhGiJUt — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 28, 2022

البريكان كان ضمن كتيبة الأخضر التي حققت الفوز التاريخي أمام الأرجنتين، بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوار السعودية في المونديال.

فيما شارك حمد الله في فوز المغرب بالأمس أمام بلجيكا بثنائية نظيفة، أما أبو بكر فسجل هدفًا وصنع آخر في ريمونتادا الكاميرون الليلة أمام صربيا، التي انتهت بالتعادل 3-3.

وأخيرًا جيم كيم سو شارك في تعادل كوريا الجنوبية سلبيًا أمام الأوروجواي في الجولة الأولى بالمونديال.