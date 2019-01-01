طولان يكشف عن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

الزمالك يستعد للثأر من الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز على ملعب "برج العرب".

وجاءت قائمة الفريق السكندري على النحو التالي: اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى.

خط الدفاع: محمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق ومحمد ناصف وكريم الديب ومروان النجار.

خط الوسط: نور السيد وعاشور الأدهم وفوزى الحناوى وأحمد مجدى وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور.

خط الهجوم: محمد جدو وخالد قمر وبناهينى وتشوكا.

وكان الاتحاد نجح في الإطاحة بالزمالك من منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح، من دور الـ16.