طوارئ في الهلال .. اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بكورونا

دخل نادي الهلال السعودي في حالة طوارئ قُصوى بعد اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك قبل عدة أيام من مواجهة الفيحاء في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال يُواصل تدريباته تحت قيادة ليوناردو جارديم استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم، ومن ثم خوض لقاء ديربي الرياض أمام النصر يوم 16 ديسمبر الجاري.

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حساب الهلال على تويتر لم يكشف هوية العضو المشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وإن كان من اللاعبين أو الجهاز الفني أو من العاملين مع الفريق، لكنه اكتفى بالإشارة إلى تأجيل المران الجماعي المقرر مساء اليوم كإجراء احترازي.

وأوضح الهلال أن جميع أعضاء الفريق أجروا فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة.

يُشار إلى أن الهلال يحتفظ بذكرى سيئة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعرض كل لاعبيه تقريبًا للإصابة به وقت تواجد الفريق في قطر لخوض مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، مما أدى لاستبعاده من البطولة وحرمانه من الدفاع عن لقبه.