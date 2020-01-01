طموحات مانشستر يونايتد وعقبات ميلان .. صراع المقعد الأوروبي في الدوريات الكبرى

شرح تفصيلي لأمور الترتيب..

لا تكمن أهمية الوصول إلى البطولات الأوروبية للأندية سواءً دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في كونهما تجمع للأندية الكبيرة من شأنه منح النادي الفرصة لأن يكون جزءًا من النخبة الأوروبية فحسب، بل إن الأمر له نتائج اقتصادية مذهلة من شأنها نقل الأندية إلى مستوى آخر، تمامًا كالحال مع أندية مثل أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وغيرهما في السنوات الماضية.

يتصارع الجميع سنويًا على الوجود في مركز من أول 7 مراكز للذهاب إلى دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، وبالطبع فيمكن فهم ما تمثله هذه البطولات من قيمة عندما ترى لاعبًا يُفضِّل الانتقال إلى أحد الأندية على حساب الآخر فقط للعب في أحدهما، بل وإن الآن بات عدد من يغادرون أنديتهم لفشلهم في الوصول الأوروبي كبيرًا للغاية.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تحدد فقط مصير ألمانيا بانتهاء دوريها في يونيو، حيث سيشارك بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال مقابل مشاركة باير ليفركوزن وهوفينهايم وفولفسبورج في الدوري الأوروبي، بينما في فرنسا ورغم إلغاء الدوري أُعلِن عن مشاركة باريس سان جيرمان ومارسيليا ورين في الأبطال.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير نستعرض سويًا موقف الفرق في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

الأمور مشتعلة في إنجلترا

ضمن البطل ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يشتد الصراع على البطاقتين المتبقيتين بين الثلاثي تشيلسي وليستر سيتي ومانشستر يونايتد، مع وجود منافسة أيضًا من وولفرهامبتون.

أما صراع الدوري الأوروبي وبالتحديد المركز السابع فهو ملتهب للغاية بين الكبار آرسنال وتوتنهام من جهة ومن يحتله في اللحظة الراهنة شيفيلد يونايتد من جهة أخرى، بجانب بيرنلي الذي يتساوى في النقاط مع الجانرز، ولم يفقد كارلو أنشيلوتي الأمل في منح إيفرتون المشاركة الأوروبية الموسم المقبل بعد.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 59 نقطة ومباراة أقل، فيما يأتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 58 نقطة ومباراة أقل، ووولفرهامبتون سادسًا برصيد 55 نقطة.

في حال أن تمكن يونايتد من الفوز في مباراته المقبلة يوم الإثنين على ضيفه ساوثامبتون، سيعود للمربع الذهبي أخيرًا، أما بقاء البلوز من عدمه في المراكز الأربعة الأولى بعد الهزيمة من شيفيلد يوم السبت الماضي، تتوقف أيضًا على نتيجة مباراة ليستر سيتي وبورنموث مساء الأحد.

أما في الدوري الأوروبي، نجد أن شيفيلد يونايتد على بعد نقطة واحدة من وولفرهامبتون، وتأتي كتيبة جوزيه مورينيو في المركز الثامن برصيد 52 نقطة ثم بيرنلي وآرسنال بـ50 لكل منهما وإيفرتون بـ45 نقطة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لا تزال على المحك، فالنادي موقوف بقرار رسمي من الاتحاد الأوروبي لمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف عن المشاركة في البطولات القارية لمدة سنتين، وينتظر القرار النهائي في هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

حال أن قررت المحكمة تأكيد قرار الاتحاد الأوروبي، فلن تتأهل كتيبة بيب جوارديولا، وحينها سيحل محله وفقًا للقوانين صاحب المركز الخامس، أي سيتأهل ليستر وتشيلسي ومانشستر يونايتد، كما سيتأهل إلى الدوري الأوروبي منذ الأدوار الأولى صاحب المركز الثامن، والذي وفقًا للترتيب الحالي هو توتنهام.

تبقى الإشارة إلى أن لحظة كتابة هذا التقرير يتبقى فقط 3 جولات على نهاية البريميرليج.

جدول الترتيب:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 35 30 3 2 76 27 +49 93 2 مانشستر سيتي 35 23 3 9 91 34 +57 72 3 تشيلسي 35 18 6 11 63 49 +14 60 3 ليستر سيتي 34 17 8 9 64 32 +32 59 5 مانشستر يونايتد 34 16 10 8 59 33 +26 58 6 وولفرهامبتون 35 14 13 8 48 37 +11 55 7 شيفيلد يونايتد 35 14 12 9 38 33 +5 54 8 توتنهام 35 14 10 11 54 45 +9 52 9 آرسنال 35 12 14 9 51 44 +7 50 10 بيرنلي 35 14 8 13 39 47 -8 50 11 إيفرتون 35 12 9 14 41 52 -11 45

هدوء نسبي في إسبانيا

بالطبع الصدارة والوصافة بين القطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، بينما تأكد أتلتيكو مدريد من التواجد للعام الثامن على التوالي في دوري الأبطال بوصوله للنقطة 66 في المركز الثالث، ويظل الصراع الحالي على البطاقة الأخيرة في المركز الرابع بين إشبيلية وفياريال.

الأمر مختلف في صراع مراكز الدوري الأوروبي، فالفرصة للمشاركة في البطولة متاحة رقميًا وعمليًا لكل من فياريال وخيتافي وأتلتيك بيلباو وريال سوسييداد وخيتافي وفالنسيا وأوساسونا وغرناطة.

إشبيلية يأتي رابعًا برصيد 63 نقطة، بينما فياريال في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، ومن الناحية العملية يبدو أن فرصة الغواصات في اللحاق بكتيبة جولين لوبيتيجي صعبة نوعًا ما، والأقرب أن فياريال سيشارك في الدوري الأوروبي.

الصراع على المركز السادس والسابع هو لب الإثارة هنا، خيتافي يأتي سادسًا برصيد 53 بفارق نقطتين عن بيلباو وسوسييداد، بينما لفالنسيا 50 نقطة وهو نفس رصيد غرناطة، وجميعهم له فرص متساوية لخطف أحد المركزين.

تبقى الإشارة إلى أن لحظة كتابة هذا التقرير يتبقى 3 جولات لبعض الأندية وجولتين للبعض الآخر على نهاية منافسات الليجا.

جدول الترتيب:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 35 24 8 3 64 21 +43 80 2 برشلونة 36 24 7 5 80 36 +44 79 3 أتلتيكو مدريد 36 17 15 4 48 26 +22 66 4 إشبيلية 35 17 12 6 51 34 +17 63 5 فياريال 35 17 6 12 57 45 +12 57 6 خيتافي 35 14 11 10 43 34 +9 53 7 ريال سوسييداد 35 15 6 14 53 46 +7 51 8 أتلتيك بيلباو 36 13 12 11 41 32 +9 51 9 فالنسيا 35 13 11 11 45 51 -6 50 10 غرناطة 35 14 8 13 45 42 +3 50 11 أوساسونا 36 12 12 12 42 51 -9 48

شبه محسومة الأمور في إيطاليا

المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محسومة من الناحية العملية في إيطاليا، حيث تأهل يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو وإنتر، فالفارق بين الرابع "إنتر" والخامس روما 11 نقطة مع تبقي 8 مباريات فقط.

أما في الدوري الأوروبي، فالأمور ليست ساخنة كإسبانيا أو إنجلترا، بل أن روما برصيد 54 هو الأقرب للمركز الخامس ومن بعده نابولي في المركز السادس برصيد 51، ويأتي ميلان سابعًا برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ساسوولو.

تبقى الإشارة إلى تبقي 6 أو 7 مباريات للأندية على نهاية السيري آ.

جدول الترتيب: