فيديو - طلب خاص من مشجع هلالي لجوميس قبل مواجهة الاتحاد السكندري

حرص أحد مشجعي الهلال السعودي على الزحف خلف الزعيم إلى الإسكندرية، لحضور مواجهته أمام الاتحاد السكندري.

الزعيم السعودي من المقرر أن يلاقي زعيم الثغر مساء اليوم الإثنين، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الاتحاد السعودي يفرض غرامات مالية على الهلال والاتحاد

والتقى المشجع بالفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، في المطار وطلب منه طلب خاص يتعلق بالمباراة.

جوميس نشر فيديو له رفقة المشجع معلقًا: "عندما أقابل مشجع هلالي يدعى خالد، الذي سافر من الرياض إلى الإسكندرية، ويحاول أن يضعني تحت ضغط".

ويأتي تعليق الفرنسي بعدما طلب منه خالد أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الاتحاد السكندري الليلة.

When i meet an Al Hilal fan ,khaled, who travelled from Riyadh to Alexandria and he tries to put me under pressure .... 😅😅 pic.twitter.com/QJcouHtXry