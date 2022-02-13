طلب خاص من كانتي لموسيماني في مراسم التتويج بكأس العالم للأندية

شهدت مراسم التتويج بالميداليات في بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة طلبًا غريبًا من نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي إلى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري.

وكشف موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن تفاصيل طلب كانتي.

ماذا قال موسيماني؟

وكتب المدرب الجنوب إفريقي: "لقد اندهشت من كانتي بعد أن سألني عما إذا كنت أقدر على أن أجعل ديانج يقابله".

وأضاف: "التواضع في أبهى صوره، بارك الله كانتي!".

ماذا حدث في اللقاء؟

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة بالفعل للقاء كانتي مع المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي،

لقاء كانتي مع ديانج استمر قرابة دقيقة، تبادلا فيها الحديث مع سعادة غامرة كانت بادية على وجه لاعب "المارد الأحمر".

كانتي قام بمنح قميصه إلى ديانج في نهاية اللقاء، وسط اندهاش المالي من الموقف برمته.

I was amazed by Kante asking me if I could get Dieng to meet him. Humility at its best. God Bless Kante!😯 pic.twitter.com/J2WFSHeG0w — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 12, 2022

تشيلسي حقق لقب كأس العالم للأندية 2021 بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين في المباراة النهائية.

فيما تواجد الأهلي في حفل التتويج بعد حصده الميدالية البرونزية للمركز الثالث في البطولة، بعد فوزه العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

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