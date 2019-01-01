طلب برشلونة يعقد تمديد تعاقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر

رغبة برشلونة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز تؤجل تحسين عقد اللاعب مع ناديه إنتر.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المفاوضات بين اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر وإدارة ناديه على تحسين تعاقده قد تعقدت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن إبداء برشلونة رغبة في الحصول على خدمات اللاعب كان من أسباب تعقد الأمور.

وذكرت الصحيفة أن نادي إنتر قد قرر الانتظار قليلًا قبل استئناف المفاوضات مع المهاجم الأرجنتيني في الفترة المقبلة بعدما كانوا قد حسنوا تعاقده بالفعل قبل أشهر قليلة.

ويحصل مارتينيز بموجب العقد الجديد الذي جدده قبل أشهر قليلة على مليونان ونصف المليون يورو في العام الواحد، وهو المبلغ الذي يشمل حقوق الصور الخاصة به.

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وكان برشلونة قد أظهر رغبة في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني في اجتماع بين إدارة الفريق الكتالوني ونظيره الإيطالي تطرقوا فيه أيضًا للحديث عن صفقة أرتورو فيدال.

وذكرت تقارير صحفية أن اجتماعًا قد يجمع إدارة برشلونة بوكلاء اللاعب في الأيام المقبلة لمناقشة طلباتهم حال وافق إنتر على انضمامه للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن عقد مارتينيز الحالي رفقة إنتر لا ينتهي سوى بنهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ولم يتم الإعلان عن وجود أي شرط جزائي به.