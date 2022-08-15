طلبات جارسيا أوامر .. النصر يقترب من نجم ميلان السابق

صفقة أجنبية جديدة في الفريق السعودي

طلبات جارسيا أوامر .. هذا ما يُمكن به وصف سوق انتقالات النصر هذا الصيف، وآخر تلك الطلبات تمثلت في نجم وسط ميلان السابق الذي أصبح قريبًا من ارتداء القميص الأصفر.

من هو نجم ميلان السابق القريب من النصر؟

الصحفي نبيل جيليت المختص بأخبار الانتقالات أكد أن النصر بات قريبًا من التعاقد مع عادل تاعرابت بطلب من المدرب رودي جارسيا، والذي تعاقد معه الفريق السعودي لقيادته في الموسم الجديد.

جيليت أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تاعرابت أصبح غير مرغوب به في ناديه بنفيكا، وقد أصبح على أعتاب العمل مجددًا تحت قيادة جارسيا مثل دافيد أوسبينا ولويس جوستافو اللذان ضمهما النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

النجم المغربي يرغب في الانضمام لفريق يمنحه فرصة اللعب أساسيًا أملًا في التواجد مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

من هو عادل تاعرابت القريب من النصر؟

صاحب الـ33 عامًا يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا لكن افتقاده للعقلية الاحترافية حرمه من الحصول على مسيرة مهنية ممتازة.

تاعرابت لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الطويلة، أبرزها لينس الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي، ويتواجد منذ صيف 2015 مع بنفيكا البرتغالي، والذي خرج منه عدة مرات بالإعارة.

عقد تاعرابت مع بنفيكا يستمر حتى صيف 2023 ولكن النادي لا يرغب باستمراره رغم خوضه 42 مباراة الموسم الماضي سجل بها هدفًا وحيدًا وصنع 5.