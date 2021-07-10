طقوس سحرية إيطالية قبل نهائي اليورو أمام إنجلترا: نسيان المدرب!

التفاؤل يحكم الطليان..

تخلف مساعد مدرب منتخب إيطاليا جانلوكا فيالي عن ركب المنتخب الإيطالي المتجه إلى لندن، قبل أن يتضح أن ما حدث مجرد طقس وروتين "سحري".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الإنجليزي على ملعب ويمبلي في نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل.

وافتتح الطليان مسابقة اليورو بفوز على تركيا بثلاثية نظيفة، وقبل المباراة وخلال آخر تدريب في مدينة فلورنسا، تخلف أيضًا فيالي عن ركب الفريق.

واتخذ فيالي من هذا الأمر "طقسًا سحريًا" يقوم به قبل كل مباراة للأتزوري في اليورو بعد ذلك، وذلك لضمان الاستمرار في الانتصارات بهذه الصورة الخرافية.

"That is a fine!" 👀💶



The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! 😂 pic.twitter.com/m8RvXgj7kG — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

وانتشر فيديو لحافلة منتخب إيطاليا بعد آخر تدريب في روما اليوم وهي تتحرك، ثم يعود سائقها ويوقفها ويفتح الأبواب من أجل فيالي الذي وكأنه قد تأخر.

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الطقس السحري من فيالي بات "فأل خير" بالنسبة لكتيبة المدرب روبيرتو مانشيني، التي ساعدته على القيام به في الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن إيطاليا تصدرت مجموعتها بثلاثة انتصارات، ثم عبرت بوابة النمسا وبلجيكا في ثمن وربع النهائي، وأخيرًا اجتازت إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.