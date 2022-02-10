طقوس رونالدو السحرية تفشل في إنقاذه مع مانشستر يونايتد!

يبدو أن عادات التفاؤل والتشاؤم جزء أصيل من معتقدات الأسطورة كريستيانو رونالدو، وهو ما ظهر في مباراة فريقه مانشستر يونايتد الأخيرة.

وفضّل مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك الاعتماد على إدينسون كافاني في مركز المهاجم الصريح أمام بيرنلي بآخر مباريات الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي.

ومع الدقيقة 65، قرر الألماني الدفع برونالدو من أجل الإنقاذ بعدما كانت النتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بملعب أولد ترافورد.

في تلك اللحظة، أتت الكاميرات على رونالدو، الذي كان يمنح القبلات لـ"واقي الساق" الخاص به، والذي حمل صور عائلته.

والدة رونالدو تمنح هدية خاصة إلى بابا الفاتيكان

ست قبلات قام البرتغالي بمنحهم إلى هذا الواقي، ثم وضعه في قدمه اليسرى، ونزل إلى الملعب، فيما يبدو أن هذا هو طقس مقدس بالنسبة لصاحب الـ37 عامًا.

مع ذلك، لم ينجح الدون البرتغالي في إنقاذ فريقه، وواصل صيامه عن التهديف منذ نهاية عام 2021 وحتى الآن في أحد أسوأ سجلاته بمسيرته الكروية.

وخاض رونالدو 24 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وسجل 14 هدفًا مع صناعته لثلاثة آخرين.

التحدي الآن الذي ينتظر أسطورة ريال مدريد هو دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي ناديه مع أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من ذات الأذنين.