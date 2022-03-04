طفرة برازيلية نحو مونديال قطر .. الحظ يبتسم لتيتي قبل نهاية مشواره !

من المعروف منذ ظهور كرة القدم، أن البرازيل هي المكان الأهم لإنجاب المواهب الكروية المميزة صاحبة المهارة الأعلى من أي دولة أخرى.

لو نظرنا إلى أوروبا أو الأرجنتين أو إفريقيا، سنجد أن المهارة تتمركز بصورة أكبر في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في البرازيل.

وبعد مرورها بالعديد من التخبطات في السنوات الماضية، نجد أخيرًا ان الكرة البرازيلية تعود بطفرة جديدة لنا ظهرت في أبهى صورها هذا الموسم.

مواهب مميزة بمختلف المراكز والدوريات، وهو الأمر الذي يأتي بمثابة الأنباء السعيدة لمنتخب السيليساو ومدربه تيتي قبل كأس العالم 2022 في قطر بنوفمبر القادم.

الدوري الإنجليزي خير دليل

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النموذج الأبرز على هذه الطفرة في إنجلترا، هو رافينيا الجناح الأيمن لفريق ليدز يونايتد المرشح بقوة للانتقال إلى بايرن ميونخ أو ليفربول الصيف القادم.

ويعتبر رافينيا البالغ من العمر 25 سنة، هو أحد أهم الأجنحة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله 9 أهداف في 24 مباراة حتى الآن.

وأما بالنسبة لمركز الجناح الأيسر، فهناك الشاب الصاعد جابرييل مارتينيلي صاحب الـ4 أهداف في 16 مباراة على المستوى المحلي مع آرسنال.

مارتينيلي عمره 20 سنة وقام يورجن كلوب مدرب ليفربول بوصفه كأحد أهم مواهب هذا الجيل، ولكنه لا يزال بحاجه إلى النضج للدخول بالتشكيل الأساسي للبرازيل.

ولا زلنا في آرسنال، ونتحدث هنا عن جابرييل ماجاليايش المدافع الذي أصبح من ضمن الأفضل في أوروبا هذا الموسم، بفضل مستواه الثابت وتألقه مع المدفعجية.

برونو جيماريش كذلك لاعب وسط نيوكاسل القادم مؤخرًا من ليون بالميركاتو الشتوي، يعتبر من اهم نجوم الوسط أيضًا في الفترة الأخيرة، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه.

ماذا عن الدوري الإسباني؟

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رحل سيرخيو راموس ورافاييل فاران عن ريال مدريد الصيف الماضي، ليظن الكثيرون أن النادي الإسباني سيضيع من دونهما.

وفي الحقيقة أن ما حدث هو العكس، وكلمة السر هو إيدير ميليتاو المدافع البرازيلي الذي كون شراكة مبهرة مع زميله دافيد ألابا.

لاعب آخر في ريال مدريد وهو فينيسيوس جونيور، وهو ليس بجديد على الساحة، لكنه انتقل لمستوى مختلف هذا الموسم مع كارلو أنشيلوتي.

صاحب الـ21 سنة سجل 16 هدفًا وصنع 11 في 35 مباراة فقط مع العملاق المدريدي، وهي الأرقام التي تعتبر الأفضل له منذ بداية ظهوره.

وهو ما يبشر بالمزيد من القوة الهجومية المرعبة للبرازيل مع رافينيا ونيمار والعديد من المواهب الأخرى الهامة.

بعيدًا عن الأضواء

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الدوري الهولندي لا يحظى بشعبية هائلة في أوروبا، ولكن علينا النظر إلى أياكس أمستردام وما يقدمه جناح الشاب أنتوني.

اللاعب البالغ من العمر 22 سنة يتألق على كل الجبهات هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 9 في 29 مباراة.

ربما يظن البعض أن تألقه يقتصر على منافسة محلية سهلة في هولندا، لكنه سجل هدفين وصنع 4 في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

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وهو ما جعله هدفًا لمختلف عمالقة أوروبا مثل بايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة، ومن المتوقع اتخاذه خطوة أعلى من أياكس في الصيف.

لاعب آخر يتألق ولكن في فرنسا، وهو لوكاس باكيتا، النجم البرازيلي الذي سجل 8 أهداف وصنع 4 مع ليون في 29 مباراة حتى الآن.

وفي النهاية سنجد أنه على تيتي الشعور بالحظ الشديد لظهور هذه المواهب دفعة واحدة قبل بضعة أشهر من المونديال والذي سيرحل بعده عن منصبه، لتكون فرصة سانحة له لإنهاء مسيرته بلقب هو الأغلى للسيليساو.

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