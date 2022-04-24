"طفح الكيل".. مسؤولو الريان القطري سئموا من خاميس رودريجيز

على الرغم من أن انتقال النجم الكولومبي، خاميس رودريجيز، إلى الريان القطري تم بشكل سهل للغاية، إلا أن اللاعب كسر حاجز التوقعات بشأن مستقبله.

ومع انتقال اللاعب إلى الأراضي القطرية، جاءت كافة التوقعات تصُب في صالح النجم الكولمبي لما يملكه من إمكانيات وخبرات تجعله يتألق داخل صفوف الريان، إلا أن أثبت مرة أخرى أن كل عمليات النقل غير المقنعة ليست مرادفة للنجاح.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة الإسبانية "ماركا"، فإن كثرة المشاكل العضلية التي يُعاني منها خاميس رودريجيز أثارت غضب مسؤولو الريان، وبحسب بيان صادر عن النادي، فإن الكولومبي يعاني من إصابة جديدة في العضلة الأمامية من ساقه اليسرى (تمزق من الدرجة الأولى) ، والتي سيتغيب بسببها لمدة ثلاثة أسابيع عن المستطيل الأخضر.

متى لعب خاميس رودريجيز آخر مباراة مع الريان؟

ولم يخض خاميس رودريجيز أي لقاء رفقة الريان القطري منذ مارس الماضي، ولزيادة حجم المشاكل سيضطر مسؤولوا الفريق الانتظار ثلاثة أسابيع أخرى قبل رؤية النجم الكولومبي رفقة الفريق الأول لكرة القدم.

حقيقة تمرد خاميس رودريجيز على الريان؟

قبل مواجهة استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا، زعمت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الكولمبي لا يرغب في استكمال بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرة إلى أن رودريجيز يقترب من الرحيل عن صفوف النادي القطري.

وجاء ذلك قبل أن يؤكد نيكولاس كوردوفا، مدرب الريان القطري أن اللاعب يُعاني حالياً من إصابة منعته من المشاركة رفقة الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن الريان القطري كان قد حقق الفوز مساء أمس أمام استقلال دوشنبة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.